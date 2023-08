Miss Giara Over&Curvy A spopolare è Antonella Nicolini

Si è conclusa la seconda edizione del concorso di “Miss Giara Estate Over&Curvy“, diretta e condotta da Francesca Guidi in collaborazione con i fratelli Scaglioni titolari del ristorante “La Giara“. Il giardino all’aperto si è tinto di rosa per ospitare le 14 over candidate al titolo. La madrina, l’assessore Francesca Frenquellucci ha incoronato “Miss Giara Estate Over&Curvy 2023“ Antonella Nicolini di Pesaro, 57 anni, capelli rossi e mossi, occhi verdi, una vera “guerriera“. Apertura della serata con la presentazione del libro di Sandro Capatti fotoreporter internazionale: “L’importanza di essere Donne forti sempre“, progetto solidale dell’associazione “Verso il Sereno“ in collaborazione con l’ospedale Maggiore di Parma. La serata ha visto protagonisti Chiara Naccarato e Ippolito Luigi campioni italiani di ballo della scuola Pesaro Balla diretta dai maestri Ana e Fiorenzo. La prima uscita in passerella è stata con le etichette di Vini Biagi, seguita dalla curiosa ed originale sfilata della Profumeria Taussi di Fano 150 anni di attività. L’ospite Nikita Queen ha incantato i presenti regalando due performance magiche con il fuoco e la luminosità con ali di led. Il cavaliere Simone Malvoni ha accompagnato con galanteria le over al tappeto rosso per la sfilata dei Monili del Sole con le sue creazioni di gioielli artigianali preziosi. Bello l’angolo del Make up Live con Isabella Estetica e massaggi di Fossombrone che ha trasformato la modella Giulia realizzando un trucco stellare apprezzato anche l’angolo dei Ritratti Live realizzati da Federico Tornati, le opere pittoriche dell’artista insieme allo scultore del ferro Amedeo Fini hanno fatto da scenografia al tappeto rosso. Per l’ultima prova in passerella protagonisti gli outfit glamour, colorati e di tendenza by Moscatelli Mode di Fano, interpretati con disinvoltura dalle Miss, le acconciature original e fashion sono state curate da Daniele Camilli unisex &staff in collaborazione con Dino. Al terzo posto Adriana Biacco, 65 anni di Misano Adriatico; secondo posto per Ludmila Cuzmin, 55 anni di origine Moldava ma residente a Pesaro.

Luigi Diotalevi