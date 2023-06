Miss Grand International Italy Domani sera la finale regionale Tante ragazze pronte a sfilare

Domani finale regionale Marche 2023 del Concorso Miss Grand International Italy alla Giara ristorante dancing, tra Candelara e Santa Maria dell’Arzilla. Si preannuncia una serata ricca di sorprese e tanto divertimento, c’è curiosità sulle Miss Grand e Miss Mascotte che si aggiudicheranno la finale nazionale in programma a Maratea dal 7 all’11 giugno.

L’agente regionale Marche Francesca Guidi impegnata nell’organizzazione di eventi ringrazia tutte le attività che hanno aderito. La scenografia sul tappeto rosso è stata affidata all’Atelier del Regalo di Montaccini Pesaro. "Il programma – ha spiegato la Guidi – apre alle 20 con la degustazione di Bollicine cantina Vini Biagi, alle 20,30 inizio cena e sfilate per le Miss Mascotte 1317 anni che prevedono l’uscita in costume passando ai gioielli di Falabella e in ultimo i fiori di Fairy Creations che si riproporrà anche con la passerella delle Miss Grand. Ospiti di intrattenimento il barzellettiere Bicio, la cantante Elisa Del Prete, Compagnia Chora con l’esibizione di Pizzica Salentina e Luca Fattori cantante emergente".

Poi Guidi ha proseguito: "L’evento per le ragazze più grandi apre con la collezione dell’anteprima estate 2023 moda mare di Mia.C. di Gabicce Mare, verrà presentata anche l’anteprima primavera estate del Brand Trendy Boutique Pesaro con abiti colorati e adatti a tutte le età, Le Miss in concorso saranno impreziosite dalla sfilata di Lucia De Carolis Gioielli, passerella dell’occidente all’oriente con i Chapan della Designer Aida Abdullaeva. Le acconciature sono di Stile Capelli Pesaro, con il make up di Isabella estetica e massaggi di Fossombrone. Per concludere in dolcezza lo faremo con la torta realizzata da Mariella Mosca. La giurìa è composta dal presidente Ivan Cottini, Bicio, Ilaria Buccheri Radio Ascoli, Marco Mainardi Radio Prima Rete, assessore alle Pari Opportunità del Comune di Gradara Angela Bulzinetti, Caterina Dini personal trainer, Emanuele Gambini orafo, Alessio Zaffini collabortore de il Resto del Carlino, Giacomo Rossi consigliere regionale. Tanti i premi in palio con il coinvolgimento di Giometti Cinema, anello d’oro di Emanuele Gambini orafo per Zucchi Gioielli, omaggio floreale Fiorista Latini, prodotti Naturali Ophiscosmetica e omaggio Atelier del Viaggiatore. Ospite nel sociale Paolo Muratori presidente dell’associazione Diabetici di Pesaro".

Luigi Diotalevi