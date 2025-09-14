Miss Grand International, oggi ci sarà la finale a Cinecittà

Ambiziose, in gamba e intraprendenti, ma soprattutto bellissime: le ragazze di Miss Grand International Italy Marche 2025 non smettono di stupire. Domenica scorsa a Villa Torraccia a Pesaro, si è tenuta la gara di bellezza che da 5 anni a questa parte, grazie alla coordinazione della referente Marche Francesca Guidi, fa arrivare in città aspiranti modelle da tutta la Regione e non solo: infatti, a vincere questa edizione, è stata la bellezza pura e raffinata di Aurora Bruni, quasi diciottenne originaria del Trentino e studentessa nel ramo turistico.

Ad aggiudicarsi la seconda posizione è stata Rossella Fiorani, pesarese doc ed influencer, mentre terza classificata è stata Martina Tonini, 26enne di Fabriano. Per la categoria mascotte, invece, si aggiudica la fascia più ambita Greta Madeddu, pesarese quindicenne e studentessa al Liceo artistico con il sogno nel cassetto di diventare stilista. A seguire, poi, come seconda classificata Giorgia Manzini, terza Jennifer Antoci e quarta classificata Elisabetta Colapietra.

A dare un senso di bellezza parlando di sociale la presenza della madrina dell’evento Giorgia Righi, mental coach e psicologa, nonché protagonista del film “Ancora volano le farfalle“, tratto dalla sua storia vera di vita, che ha coinvolto il pubblico con le sue parole di forza e coraggio.

La prossima destinazione delle Miss è Roma, Cinecittà, dove oggi si tiene la combattutissima finale nazionale, che vedrà le tre Grand e le quattro Mascotte sfidarsi a suon di sfilate con le vincitrici delle altre regioni. La vincitrice andrà alle finali mondiali in Thailandia.