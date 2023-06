Miss Grand International Vincono le belle pesaresi

Si è svolta alla Giara di Pesaro la finale regionale Marche del concorso Internazionale di Bellezza “Miss Grand International“ con la scenografia curata da Atelier del Regalo Montaccini. L’agente regionale Marche Francesca Guidi conduttrice della serata oltre che art director ha centrato anche questa volta l’obbiettivo. "Sono soddisfatta e felice di aver dato una grande opportunità alle partecipanti, valorizzando non solo la bellezza ma anche il loro talento".

Vince il titolo più ambito di Miss Grand International Italy Marche 2023 la pesarese Cecilia Rinaldi 17 anni e mezzo, seconda Clarissa Cola 21 anni di Pesaro, terza Martina Tonini 25 anni di Fabriano, le prime due vanno in finale nazionale. Prima classificata Miss Mascotte Marche 2023 è Sara Arduini 17 anni di Pesaro, seconda Beatrice Georgiana Gregorescu di 13 anni che partiranno per la finale di Maratea. Ha dato il via alla serata un brindisi di augurio con le bollicine di Vini Biagi dedicato alle 17 ragazze in concorso, aprendo la sfilata con Playmar brand nazionale. Momento toccante dedicato per commemorare la perdita di Fabio Pedini di Trattamenti tessili Italia main sponsor e un applauso nel ricordare la prematura morte di Giulia, giovane donna e futura mamma mancata.

Ad esibirsi in primis davanti alla giurìa e ad un vasto pubblico le Mascotte con la bellissima sfilata di Franca Falabella Gioielli di Pesaro, secondo passaggio con la creatività degli Outfit colorati della designer Jessica Spiga di Torino Fairy Creations Moda Donna Made in Italy. Si sono alternati momenti di divertimento e tante risate con le barzellette di “Bicio l’antidepressivo naturale“, l’esibizione legata alla tradizione della pizzica salentina con la compagnia Chora, la meravigliosa voce di Elisa Del Prete e il cantante emergente Luca Fattori. L’intervento legato al sociale con il presidente della Associazione Diabetici Pesaro e regionale Paolo Muratori ha fatto riflettere sull’importanza dell’alimentazione, ma anche l’urgenza di avere una assistenza medica adeguata. La serata ha visto protagoniste le Miss con la sensuale ma elegante anteprima moda mare di Mia.C di Gabicce Mare, la suggestiva collezione di gioielli della designer Lucia De Carolis di Posta, l’originale e luminosa sfilata con gli abiti e Chapan realizzati dalla designer Aida Abdullaeva, outfit dell’uscita anteprima moda primavera estate di Trendy Boutique Pesaro.

Luigi Diotalevi