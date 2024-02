Missione fallita La Samb non salta il Fosso

FoSSOMBRONE

1

Sambenedettese

1

FORSEMPRONESE: (4-3-3) Amici 6,5; Camilloni 6, Urso 6, Rovinelli 6, Lorenzoni 6,5; Giacchina 6 (21’ st Bianchi 6), Bucchi 6, Conti 6,5; Germinale 6 (35’ pt Pagliari L. 6, 9’ st Battisti 6), Fraternali 6 (30’ st Brigidi 6), Casolla 6,5 (44’ st Procacci ng). All. Fucili.

SAMBENEDETTESE (4-3-2-1): Coco 6; Pagliari 6, Sirri 6, Pezzola 6, Zoboletti 6; Fabbrini 6,5 (24’ st Cardoni 6), Scimia 6 (18’ st Barberini 6), Arrigoni 6; Toure 6 (32’ st Tomassini 6), Senigagliesi 6 (18’ st Battista 6), Martiniello 6,5 (42’ st Leonardo ng). All. Lauro.

Arbitro: D’Ambrosio di Collegno 6.

Reti: 41’ pt Martiniello; 28’ st Casolla.

L’aveva detto Fucili, alla vigilia: contro un cliente come la Samb l’unica era sbagliare niente e concedere ancora meno. I ragazzi metaurensi tengono fede all’impegno per 40 minuti buoni, nei quali la pressione della Samb è costante ma le occasioni latitano. Dopodiché è sufficiente una disattenzione su un corner, l’unica fino a lì, ed ecco che al comunale Bonci di Fossombrone si materializza il gol. Ci mette la firma Martiniello, da sotto misura: come s’è detto la rete nasce da un calcio d’angolo al 40’. Fino a lì, il Fosso non aveva sbagliato nulla, badando a contenere la Samb e tentando qualche sortita di contropiede. Il primo tiro in direzione porta arriva al 10’, quando Martiniello ci prova da sotto misura: la conclusione non è potente e comunque Amici si accartoccia sul pallone come se non ci fosse un domani. Bisogna aspettare il 29’ per vedere un’altra occasione. Stavolta capita sul piede di Senigagliesi, che ci prova con un diagonale non irresistibile che si perde di non troppo oltre il palo più lontano. Al 34’ l’unica vera occasione per il Fosso, con Giacchina che ci prova da oltre l’area sulla respinta della difesa Samb sugli sviluppi di un corner battuto da Conti. Coco neutralizza.

Al 40’ il prologo del gol ospite, con Fabbrini che serve Martiniello dentro l’area: la deviazione di testa è bella, ma la mira imprecisa. Martiniello non sbaglia al 41’, quando, come anticipato sopra, la mette dentro da sotto misura sugli sviluppi di un corner. Zero a uno. Va ricordato che al 35’ Fossombrone era rimasta senza Germinale e poi al 9’ della ripresa anche del sostituto Pagliari. Nella ripresa la cosa notevole è ovviamente il pareggio che Casolla trova al 28’ sugli sviluppi di un’azione avviata da Conti. Il modo del gol ancora offende mister Lauro, che infatti a fine partita se la prende a brutto muso coi suoi sia per il pareggio, secondo lui evitabilissimo, sia per l’atteggiamento generale, troppo molle. In conclusione: ottimo pari per Fucili e i suoi; prova opaca, invece, per la Samb.

Adriano Biagioli