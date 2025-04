Missione in Cina per il magnifico rettore

L’Università di Urbino sulle orme di Marco Polo: si è da poco conclusa una missione di una delegazione urbinate in Cina per rafforzare lo scambio educativo e culturale, sotto l’egida dell’Istituto Confucio dell’Università degli Studi di Roma. L’occasione il 55° anniversario delle relazioni diplomatiche tra i due Paesi. A far parte della delegazione di Ateneo il rettore Giorgio Calcagnini e Gloria Gabbianelli, coordinatrice dell’Aula Confucio Uniurb. Il progetto è stato promosso dal Centro per gli scambi e la cooperazione linguistica e culturale del Ministero dell’Istruzione della Repubblica Popolare Cinese e organizzato dall’Università di lingue straniere di Pechino e dalla Casa editrice per l’insegnamento e la ricerca delle lingue straniere. "La missione – commenta il rettore – ha toccato alcuni dei luoghi più significativi tra cui piazza Tian’anmen, il Palazzo Imperiale, il Tempio del Cielo, la Grande Muraglia di Mutianyu, il Palazzo d’Estate e il quartiere Nanluoguxiang. Questo viaggio ci ha dato l’opportunità di rafforzare i rapporti tra l’Università di Urbino e le diverse istituzioni cinesi che si occupano di favorire gli scambi educativi, il dialogo tra le culture e l’insegnamento della lingua cinese. Sono convinto che dal processo di internazionalizzazione degli Atenei passi anche la rete di relazioni in grado di ridurre le distanze tra i diversi Paesi e le diverse istituzioni. Grazie a progetti comuni come questo è possibile trovare nuovi stimoli alla crescita, ad iniziative culturali e non solo. Senza trascurare il fatto che proprio la nostra regione è legata alla Cina da un’antica amicizia".

La presenza dell’Aula Confucio alla Carlo Bo quest’anno festeggia i dieci anni: "Fin dalla sua apertura – aggiunge la professoressa Gloria Gabbianelli – è stata ed è occasione di presentare la lingua e la cultura della Cina al territorio, con il fine di una sempre migliore comprensione reciproca. La partecipazione della delegazione di Urbino al progetto Ponte della Lingua Cinese, coordinato dall’Istituto Confucio dell’Università degli Studi di Roma, ha offerto l’ulteriore possibilità di intensificare la collaborazione tra le Università e le scuole dei due Paesi, intraprendendo scambi culturali e di studio sia per i nostri studenti e le nostre studentesse verso la Cina, che per gli studenti e le studentesse cinesi a Urbino".