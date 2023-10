Missione Ucraina: Fano, Kiev e Leopoli in Seri

Si è chiusa la missione in Ucraina del sindaco Massimo Seri insieme agli altri sindaci italiani. Due giorni, sabato e domenica, per tenere i riflettori accesi sull’emergenza umanitaria con una iniziativa voluta dal coordinamento dei direttori e segretari delle Anci regionali a sostegno del Mean (Movimento europeo azione non violenta) col sostegno della Cei. La delegazione composta da numerosi sindaci italiani, parlamentari italiani ed europei, giornalisti e una rappresentanza di associazioni vocate all’assistenza ha raggiunto le città di Kiev e Leopoli partecipando ad alcune iniziative pubbliche. La delegazione è ripartita in aereo nella mattinata di ieri da Cracovia atterrando a Roma.