Missione Vietnam: quando la Marina militare salvò più di 900 profughi

di Marco D’Errico

907 profughi salvati, tra cui 125 bambini, dalle navi della Marina militare, nelle minacciose acque tra il Vietnam e la Malesia, con il rischio di essere colpiti da bombardamenti e siluri. Una storia di 43 anni fa, conclusasi il 21 agosto 1979, con lo sbarco dei profughi a Venezia, accolti come rifugiati politici. Il salvataggio, che ha visto la Marina italiana affrontare la prima impegnativa missione in tempo di pace, è stato raccontato da uno dei protagonisti, l’ammiraglio Pio Bracco, 73 anni, all’epoca capo servizio operazioni della missione "Vietnam", a bordo dell’incrociatore Andrea Doria.

L’alto ufficiale, venerdì sera alla Darsena Borghese, ha rivelato dettagli e retroscena inediti, che fino a poco tempo fa erano coperti da segreto, attraverso immagini e filmati dell’epoca. Dallo spaventoso stato di denutrizione dei profughi, alla morte di un bambino poco dopo il parto avvenuto sulla nave, al matrimonio di un ufficiale con una vietnamita salvata in mare. "Rimasi colpito – racconta l’ammiraglio Bracco – quando emerse che si trattava non solo di umili pescatori, ma in molti casi di impiegati e professori di scuola, che avevano in comune il sogno di vivere in un Paese libero. Molti di loro nascondevano nelle cavità corporee i loro oggetti preziosi, per evitare che venissero depredati in mare dai pirati".

Lo scenario storico. Nel 1979, quattro anni dopo la fine della guerra contro gli Stati Uniti vinta dal Vietnam del nord, le zone del sud, durante il conflitto schierate con gli americani, divennero teatro di esecuzioni sommarie, espropri e persecuzioni, perpetrate dal regime comunista. Gli abitanti si danno quindi alla fuga e affrontano l’oceano, utilizzando imbarcazioni di fortuna, ribattezzate all’epoca "boat people". Tuttavia, gli stati confinanti si rifiutano di accogliere i fuggitivi e, in un clima esacerbato della Guerra fredda, si crea una drammatica situazione di impasse. Dinanzi alle prime immagini dei barconi, in Europa l’opinione pubblica si indigna e sollecita l’intervento di salvataggio.

L’iniziativa parte dall’Italia, dal Presidente Sandro Pertini che incarica Giulio Andreotti, presidente del Consiglio, di intervenire. Si avvia così l’operazione Vietnam, affidata al ministro della Difesa Attilio Ruffini e al deputato Giuseppe Zamberletti. Dai porti di La Spezia e Taranto, il 4 luglio 1979 partono quindi gli incrociatori Vittorio Veneto e Andrea Doria, su cui era imbarcato l’ammiraglio Bracco, e in appoggio la rifornitrice Stromboli. Sulle imbarcazioni furono allestite due sale operatorie, con 8 medici, e imbarcati migliaia di medicinali e vaccini, oltre a 25mila razioni di pasti e migliaia di capi di vestiario. Il 21 agosto, dopo oltre un mese e mezzo di navigazione, percorrendo 2640 miglia marine e perlustrando 250mila chilometri quadrati, salvando a più riprese i naufraghi, lo sbarco a Venezia. Il racconto della missione ha entusiasmato la platea: tra il pubblico molti militari della Marina in congedo, tra cui Paolo Brognoli, oggi capitano di fregata, che partecipò alla missione, Fabio Launaro, responsabile dell’associazione marinai d’Italia di Fano, e Achille Cacace, già radiotelegrafista di Marina e esponente dell’Udc fanese.