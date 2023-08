Missioni, i giovani della diocesi a confronto

Momenti di formazione e di solidarietà in parrocchia. "Apecchio – spiega il parroco don Sauro Profiri – ha respirato una ventata di novità nei giorni scorsi, quando i ragazzi del Centro Missionario Diocesano hanno fatto tappa in paese, nell’ambito del campo di lavoro che viene organizzato ogni estate, da 43 anni, nella nostra diocesi".

I ragazzi, una trentina in tutto, "hanno dedicato la mattinata alla raccolta porta a porta di generi alimentari da destinare alla Caritas parrocchiale. Nel pomeriggio si è tenuto un momento di formazione guidato dal missionario comboniano beninese padre Raoul, che ha accompagnato i giovani per tutta la settimana". A seguire, il diacono Marco Rulli e il parroco don Sauro Profiri hanno raccontato la propria esperienza missionaria, rispettivamente in Burundi e in Uganda. La giornata si è conclusa con un momento di festa nelle adiacenze del Palazzetto dello Sport, allestita dai ragazzi allo scopo di far conoscere agli apecchiesi i progetti portati avanti dal Centro Missionario Diocesano.

"I ragazzi – conclude don Sauro Profiri – sono tornati a Villa Prelato, quartier generale della spedizione, stanchi ma felici per la fantastica accoglienza ricevuta ad Apecchio e per la generosità dimostrata dagli abitanti durante la raccolta alimentare".

am. pi.