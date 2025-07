Mississippi, il gioiello ferito. Lesioni alla palafitta sul mare . Il Comune: "Interverremo"

Il Mississippi è ferito. La palafitta sul mare a Gabicce mostra, nella sua parte inferiore, un evidente sfaldamento del solaio. La mancanza di alcuni blocchi di laterizio si riesce a notare esclusivamente dal mare, guardando attraverso i piloni che sorreggono la struttura. La posizione poco visibile in cui si è verificato il danneggiamento, non è bastata però a far passare inosservata ad alcuni bagnanti, la presenza nella parte bassa della struttura di alcuni varchi da cui penzola anche un faretto.

Dopo essere stato inaugurato nell’estate 2022, in seguito ad un intervento di ristrutturazione da parte del Comune costato circa 2milioni di euro di cui 300mila coperti da un finanziamento regionale, per il Mississippi questo non è il primo inciampo.

Nell’autunno, pochi mesi dopo l’inaugurazione a cedere sono state le coperture in pvc che erano state poste intorno ai piloni di sostegno per nascondere le superfici arrugginite. In seguito ad una mareggiata circa la metà delle coperture finì in mare, alcune furono ritrovate sulla spiaggia di Gabicce, altre a Cattolica: l’episodio fece insorgere gli ecologisti locali che puntarono il dito contro la dispersione di materiale inquinante in mare. Da allora le 30 coperture danneggiate non più state rispristinate e l’effetto ruggine ha avuto la meglio rispetto al bianco delle ultime dieci rimaste al loro posto.

Stavolta, in merito a quest’ultima problematica, il Comune assicura però un rapido intervento. "I tecnici sono a conoscenza della situazione – sostiene il vicesindaco e assessore al Turismo, Matteo Sanchioni - . A breve verrà fatto un intervento di riparazione e stiamo valutando la possibilità di recintare l’area per impedire l’accesso ai bagnanti nella porzione di mare che si trova al di sotto della struttura". Aldilà delle problematiche tecniche per il Mississippi, secondo il Comune, è in arrivo una stagione di rilancio per quanto riguarda le attività culturali. In seguito all’avviso pubblico comunale, la struttura è stata affidata per 10 anni all’associazione di promozione turistica Visit Gabicce. "Si sta definendo un programma di attività – prosegue Sanchioni – che avranno come obiettivo la promozione del territorio con servizi come il noleggio delle biciclette. Entro la stagione verrà aperto anche il bar che funzionerà durante le iniziative culturali. La struttura ci consente anche di prevenire gli incendi al San Bartolo grazie alla presenza di una telecamera antincendio sempre attiva che scannerizza la temperatura".

Nel frattempo, fra i turisti si leva però anche un’altra obiezione: tutti chiamano la palafitta Mississippi, ma manca l’insegna. Per la gente del posto sarà superflua – dicono - ma per chi viene da fuori questo sembra un luogo senza identità.