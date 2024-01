Mister Banchieri tra rammarico e rimpianto: "Che peccato, questo autogol non ci voleva"

Altro pareggio per la Vis, questa volta con la Spal. Che peccato, c’è da dire. Ad analizzare la gara ci pensa mister Simone Banchieri che commenta così: "Prendere gol al 94° dà parecchio fastidio perché i ragazzi erano riusciti attraverso il sacrificio e la sofferenza e attraverso anche delle difficoltà che si erano create dentro la partita perché purtroppo l’uscita di Dennis Tonucci ci ha costretto a cambiare e tra l’altro è stato bravissimo Gian Marco Neri, nella sua vita sportiva ha sempre fatto il centrocampista alla Fiorentina a in serie D, era fermo da quasi un anno e oggi ha giocato e ha giocato benissimo.

Nelle difficoltà la squadra ha saputo soffrire e poi purtroppo questo ultimo calcio d’angolo che c’è stato questo chiamiamolo infortunio, hanno anche sbagliato a calciarlo, purtroppo questo autogol non ci voleva". Fortuna la rete biancorossa a 3’ dall’inizio del match: "Il gol menomale che lo abbiamo fatto è stato bravissimo Blue Mamona, bravissimo Karlsson che penso che per minuti giocati sia l’attaccante che ha fatto più gol forse di tutto il professionismo, perché ha giocato 450 minuti, 4 gol e ha preso due pali con la Juventus, abbiamo parecchie cose delle quali essere soddisfatti. Poi ripeto tutti abbiamo l’amaro in bocca e il rammarico ci brucia e ci dà fastidio per noi, per i ragazzi, per i nostri tifosi, per tutta la gente di Pesaro, perché quando prendi un gol su calcio d’angolo diretto con un autogol a tempo scaduto chiaramente dispiace, ma la crescita della squadra c’è, però ci dispiace troppo di non aver vinto, perché a mio avviso meritavamo, anche soffrendo, di vincere". L’allenatore della Vis sottolinea: "Non siamo riusciti più ad andare dall’altra parte del campo nel secondo tempo?

Perché l’avversario si è riversato si è riversato tutto nella nostra metà campo alla ricerca del pareggio quindi abbiamo dovuto difendere, abbiamo dovuto soffrire, abbiamo dovuto anche cambiare anche dei giocatori per alcune situazioni fisiche, quindi quando tu devi cambiare così penso che ognuno ha fatto la sua partita.

Pucciarelli lo sapevamo che non stava bene, Valdifiori sapevamo che non stava bene ha dovuto stringere i denti e giocare. Ci sono tanti dati che ci indicano di continuare in questo modo anche se siamo arrabbiatissimi".

Sull’uscita di Tonucci: "Tonucci si è sentito male dietro la coscia e quindi ha chiesto il cambio. Chi l’ha sostituito ha fatto bene".

b.t.