Mister Fucili è soddisfatto: "Ora la salvezza è in cassaforte"

Alla fine gli stati d’animo sono opposti, sulle due panchine, e quindi si spiega che mister Boccolini, il tecnico del Roma City, non abbia per niente voglia di parlare coi giornalisti. Quanto a mister Fucili, sprizza soddisfazione da tutti i pori, perché con la vittoria di ieri la salvezza, che era l’obiettivo della stagione, parrebbe decisamente in cassaforte, a meno di impensabili sconvolgimenti dell’ultimo secondo. Sentiamolo: "Sì, penso che la salvezza a questo punto sia abbastanza al sicuro, diciamo pure in cassaforte. La vittoria di oggi è una vittoria importantissima, e strameritata. Alla fine dovevamo essere più bravi a chiuderla, sicuro, però forse questo ha reso un po’ più avvincente il finale. Ripeto, ammetto che dovevamo essere più bravi nel gestire alcune situazioni, però i ragazzi stanno facendo qualcosa che va un po’ al di là di quelle che possiamo considerare le nostre possibilità. Il che a volte vuol dire che pecchiamo un po’ a livello di lucidità. Però per le occasioni avute, per l’intensità e per tutta la fisionomia della partita, non posso che ribadire il concetto: quella di oggi è stata una vittoria più meritata. Sono stracontento e strafelice...". A chi gli chiede dei prossimi impegni, Fucili risponde così: "Intanto questa ce la portiamo a casa e chiaramente adesso questo risultato ci deve servire per prepararci ben bene alla prossima partita in casa col Castelfidardo, un derby nel quale contiamo di continuare a dare al pubblico di Fossombrone questa continuità di prestazioni.." Ci sono tre partite in casa, due in trasferta: si può ancora sfruttare il fattore campo anche guardando ai play-off? "È chiaro che ci fa piacere giocare in casa, però ogni partita bisogna interpretarla nella maniera giusta. Oggi siamo stati bravi, a interpretarla, a portarci sul doppio vantaggio. Però poi qualcosina l’abbiamo lasciata per strada: dovevamo essere più attenti". Ma ci sono delle attenuanti, fa notare infine il mister del Fosso: "Ci sono tanti giocatori che stanno raschiando il fondo del barile, per come si suol dire, quindi è chiaro che a livello di lucidità possiamo evidenziare delle mancanze".

a. b.