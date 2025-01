Mister Fucili: : "Grosso rammarico: dovevamo chiuderla"

Questa è la "fotografia" di mister Fucili: "La partita è stata, penso, bella da vedere per il pubblico. Ci sono state occasioni da ambo le parti. Noi siamo stati bravi a contenere una squadra di rango, dopodiché nella ripresa siamo anche riusciti ad andare in vantaggio. Abbiamo avuto le occasioni anche per chiuderla, ma non siamo stati bravi a farlo. È chiaro che anche oggi usciamo dal campo con un grosso rammarico, perché abbiamo regalato una rete su una scelta sbagliata. Questi sono errori che paghi in tutte le categorie e in questa ancora di più. Non so se il rigore ci fosse oppure no, però, al di là di quello, è chiaro che ci abbiamo messo del nostro. Se penso che nel secondo tempo siamo ripartiti benissimo, andando pure in vantaggio… Lì dovevamo portarla a casa. Purtroppo sono punti che pesano da qui alla fine. Contentissimo della prestazione, ma sono arrabbiato nero per l’occasione persa"

Così invece Daniele Amaolo, mister del Chieti: "Positivo il nostro approccio alla seconda parte di gara, ma abbiamo anche commesso troppi errori individuali, forse anche per le precarie condizioni del terreno. Abbiamo pagato subito con il gol del Fossombrone e non era facile poi riprendere il filo contro una squadra solida e compatta. Ma nell’arco di 90 minuti, penso che sia un risultato giusto".

Qualche blackout di troppo? "Sì, questo è un aspetto importantissimo su cui dobbiamo lavorare, perché la squadra ha fatto vedere buone trame e ha creato tantissimo; peccato che poi siamo mancati nell’ultimo passaggio…".

a.b.