Mister Inps in pensione "Condividere con gli altri Così mi hanno insegnato"

E’ andato in pensione con il "titolo di ‘Mister Inps’" perché con grande gentilezza sapeva sciogliere i nodi burocratici del nostro sistema previdenziale aiutando, quando lavorava all’Inps, migliaia di utenti. Ora fa il volontario in mensa, alla Caritas.

"Ci tengo a dire che ho chiesto a tutti di non votarmi – dice Ferri, mettendo subito le mani avanti –: di alcuni tagliandi che mi sono stati portati ho fatto coriandoli".

E perché mai?

"Non sono degno di questa candidatura. Faccio solo il mio dovere. Avreste dovuto candidare persone ben più nobili come la dottoressa Clotilde Borghi, la quale oltre ad essere medico di famiglia e cardiologa, condivide con me il servizio di volontariato in mensa Caritas".

Anche lei Ferri gode, in città di una stima per nulla inferiore ...

"Nel disegno evangelico c’è scritto che la mano destra non deve sapere cosa fa la mano sinistra. Inoltre c’è scritto che non dobbiamo fare del male, ma se facciamo del bene, dimentichiamoci. Il nostro è un dovere morale: non dobbiamo essere glorificati. Spero, nella competizione, di arrivare ultimo".

Quello che conta, in un mondo che va così veloce, è non perdersi nella confusione: abbiamo bisogno di esempi positivi che ci mostrino cammini eticamente edificanti.

"E’ vero si può diventare collezionista di ossa, innamorandoci delle cose, oppure vivere degnamente innamorandosi delle persone. Condividere con gli altri è un insegnamento che viene dalla mia famiglia: non abbiamo mai avuto problema di aggiungere un posto in più a tavola". Da sei anni è in pensione: cambiando ritmi quale aspetto critico ha colto nei costumi e nel modo di vivere le relazioni oggi?

"C’è troppa tecnologia e poca umanità. Rifiuto i social perché delle persone amo il contatto. Considero drammatica la turbativa della privacy: non sei libero di pensare come credi perché la pressione di omologarsi protegge dall’aggressività. Invece quando trascorri il tempo con due o tre persone, non di più, vivi e respiri normalità. In mensa mi capita lo scambio di consigli, la condivisione dei problemi e sono parte dell’umanità".

Da volontario, da persona attenta ai bisogni degli altri cosa le fa più paura?

"Temo, negli altri, la rassegnazione : quando la persona non è più combattiva e reattiva allo schiacciamento, allora mi preoccupo".

Solidea Vitali Rosati