Mister Stellone, il bicchiere è mezzo pieno: "In verità ci è mancato solo il guizzo vincente"

"Dispiace perché volevamo i tre punti. Sono soddisfatto dell’ atteggiamento tenuto dai miei ragazzi, ci è mancato solo il guizzo vincente. Eravamo consapevoli della difficoltà della partita. Il Sestri,viste le difficoltà di classifica è una squadra brava a chiudersi tutta dietro alla linea della palla. Queste tipologie di partite rischi anche di perderle,prendendo gol in contropiede. Se non le sblocchi subito,diventano gare sporche e avare di occasioni. In quelle 3/4 palle gol create con un pizzico di fortuna saremmo potuti andare in vantaggio". Cerca di guardare il bicchiere mezzo pieno mister Stellone nel post partita di Vis Pesaro- Sestri Levante.

Nonostante il pareggio a reti bianche il tecnico cerca infatti di evidenziare tutti gli aspetti positivi: "Nonostante i raddoppi sistematici della formazione ligure siamo riusciti nel primo tempo a creare una colossale occasione capitata sui piedi di Orellana. Se fossimo passati in vantaggio la partita sarebbe cambiata poiché il Sestri,alla ricerca del pareggio, si sarebbe aperta maggiormente concedendoci più spazi. Nel secondo tempo,grazie ai cambi, ho ricercato le conclusioni da fuori area. I nostri giocatori di maggior qualità,come ad esempio Nicastro,Di Paola ed Orellana sono stati schermati dal play basso del Sestri".

Meriti poi anche all’ avversario: "Voglio complimentarmi con il Sestri. Si sono dimostrati una squadra compatta, che si è chiusa bene senza soffrire troppo. Con il cambio modulo,il 4-3-1-2 ci hanno un po’ colto di sorpresa.Avremmo potuto sbloccare questa partita solo tramite un calcio piazzato,un tiro da fuori o una giocata individuale. Siamo stati attenti a non subire ripartenze, tranne in un’ occasione nella ripresa, ma avremmo potuto crossare ed inserirci all’ interno dell’ area con maggiore frequenza.Ora dobbiamo resettare pensando già alla prossima gara contro il Pineto". Fiero dei propri ragazzi lo è anche il mister del Sestri Levante Diego Longo: "Abbiamo giocato una grande partita. La rosa della Vis è tra le più forti del girone. Sono orgoglioso di avergli concesso veramente poco ,creando inoltre diverse palle gol. La striscia di ottime prestazioni sta diventando importante.

Non reputo la mia squadra da penultimo posto. Nelle scorse gare, a causa di episodi arbitrali avversi, ci sono stati sottratti diversi punti".

Lorenzo Mazzanti