“Mistero Buffo“, la potenza epica del testo di Fo

Stasera alle 21, in occasione della Giornata internazionale del Teatro, allo Sperimentale andrà in scena “Mistero Buffo 50“, lo spettacolo più famoso di Dario Fo e Franca Rame. Interpretato dal loro “discepolo“ Mario Pirovano, con la regìa firmata dallo stesso Fo, “Mistero Buffo“ è uno spettacolo esilarante, epico, provocatorio, potente, attuale e magistrale. Un capolavoro che ha segnato la storia del Novecento.

Uno straordinario impasto comico-drammatico le cui radici affondano nel teatro popolare, quello delle sacre rappresentazioni medievali, dei giullari e della commedia dell’arte. "Sono felicissimo di poter portare in scena proprio a Pesaro – spiega Pirovano – lo spettacolo che ha reso famosi nel mondo i nostri due ultimi premi Nobel. Quale occasione migliore di questa giornata Mondiale per il teatro? Mi auguro davvero che possa essere una serata di festa popolare proprio come avrebbero voluto Dario e Franca".

Nell’Aula Magna dell’Università Statale di Milano, occupata da oltre 2.000 studenti, il 30 maggio 1969 entrò Dario Fo per presentare in anteprima assoluta “Mistero Buffo“. Fu l’inizio di un percorso che attrasse subito centinaia di migliaia di persone, la maggior parte delle quali non frequentavano il teatro nei circuiti classici e convenzionali. La lingua in cui vengono recitate è un particolare insieme di dialetti delle regioni settentrionali e centrali dell’Italia, una lingua sempre perfettamente comprensibile grazie alla forza della gestualità che accompagna la narrazione. Si tratta di un monologo senza scenario, senza musica, senza costumi, che sollecita l’immaginazione e la partecipazione degli spettatori al punto da rendere quasi visibile, sulla scena, una molteplicità di personaggi, di oggetti e di luoghi.

È questo carattere che ha influenzato le generazioni teatrali successive a Fo e in particolare il suo diretto allievo Mario Pirovano, che da anni porta con successo i testi di Dario Fo e Franca Rame nei teatri di tutto il mondo. Nato nel 1950 nel milanese, negli anni Settanta si trasferisce a Londra, dove a teatro rimane folgorato proprio da “Mistero Buffo“. Poco dopo entra nella compagnia con vari ruoli finché dal 1991 porta in scena il testo lui stesso.

g. v.