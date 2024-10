Mistero e speranze sul destino di Riccardo

L’ultimo messaggio alla madre l’ha inviato 25 minuti dopo la mezzanotte di sabato 12 ottobre, prima di sparire nel nulla. Una laconica affermazione, per rispondere alla domanda della madre che gli chiedeva come andava e se la nonna, che lui aveva incontrato poco prima, stesse bene. Da allora ancora nessuna traccia di Riccardo Branchini, il 19enne di Acqualagna scomparso da ormai 10 giorni, dopo che aveva posteggiato la sua vettura davanti l’ingresso della centrale idroelettrica del Furlo, con all’interno gli effetti personali, tra cui i documenti e il cellulare. Il giorno prima aveva ricevuto un piccolo pacco da Amazon. E quella sera l’aveva trascorsa con gli amici a Urbino, che poi l’avevano accompagnato a casa. Più tardi, intorno alla mezzanotte, un suo caro amico era passato a riprendersi un borsone. Riccardo si è intrattenuto con lui dinanzi al computer, pregando la nonna di non essere disturbato. Era lo stesso amico con il quale Riccardo aveva fatto due viaggi a settembre e ottobre in Irlanda e in Nord Europa, grazie a una borsa di studio, e con cui aveva dormito a Fano la sera prima della scomparsa.

In questi avvenimenti, che appaiono legarsi l’uno all’altro, si cerca una possibile spiegazione, una traccia, che permetta di chiarire questa vicenda, ancora molto intricata. Il giovane ha deliberatamente depistato le ricerche, per allontanarsi chissà dove, oppure ha compiuto un gesto estremo? Se da un lato gli effetti personali abbandonati in auto, compresa la carta di identità, la patente, il bancomat, la tessera sanitaria, farebbero pensare al peggio, dall’altro ci sono alcuni dettagli altrettanto significativi che aprirebbero altri scenari. Ad esempio, il colore di una maglia ritrovata nell’auto, che sarebbe diverso, stando a quanto ricordato dalla madre, da quello della maglia che indossava il giorno della scomparsa. Così come appare inusuale la sua concentrazione nell’uso del computer, poco prima di scomparire. E ancora, il pacco ricevuto forse conterrebbe qualcosa utile all’allontanamento, mentre il padre si dice sicuro che il figlio sia nascosto da qualche parte e gli lancia bonariamente una sfida, come quando erano soliti giocare a scacchi.

Dal giorno della scomparsa, il coordinamento interforze disposto dalla Prefettura ha dispiegato al Furlo una imponente task force, che mantiene ancora un presidio. Intanto, qualcuno ha detto di aver visto il ragazzo a Bologna, domenica pomeriggio, nei pressi della stazione. Lo ha riferito il legale e portavoce della famiglia, Elena Fabbri, che ha lanciato vari appelli sulle tv nazionali e domani sarà ospite sulla Rai di “Chi l’ha visto?“. La professionista invita a segnalare in modo più circostanziato eventuali avvistamenti del ragazzo, fornendo se possibile foto e video. Il numero per le segnalazioni è: 345 2688553.

Marco D’Errico