’Mistura Brasil Festival’. Marotta s’accende con le atmosfere carioca

Sonorità, arte e balli carioca a Marotta. Dove stasera e domani piazza dell’Unificazione, i Giardini 11 Eroine e viale Carducci, saranno animati per tutto il giorno dagli appuntamenti clou del "Mistura Brasil Festival", organizzato dal collettivo ‘Arte Capoeira’ presieduto da Kety Bucci, da ‘Clar Ets’, e dal gruppo ‘Mosaichiamo La Città’ Aps col patrocinio del Comune di Mondolfo.

Due giornate per vivere l’arte in strada – evidenzia Kety -, con un festival inclusivo, femminista, che promuove la pace, la conoscenza e la diversità culturale come ricchezza ed evoluzione dell’essere umano. Indipendente e contro qualsiasi forma di oppressione, discriminazione e violenza". Bucci prosegue: "Il Festival si ispira alla cultura brasiliana, risultato della mescolanza (‘mistura’) tra popolazioni diverse (indigena, africana ed europea). Attraverso l’arte in tutte le sue forme, l’evento vuol dimostrare che le molteplici differenze tra individui, sono una ricchezza per la società".

Le attività proposte spaziano dai concerti in piazza, proseguendo con un concerto all’alba, un’area ristoro con lo street food preparato dai locali del territorio, laboratori dislocati negli stabilimenti balneari e artisti di strada, tutti con accesso gratuito.

La caratteristica degli spettacoli proposti è che sono tutti originali. Gli artisti sono cantautori, contautrici che propongono i loro pezzi. Come l’arte della giocoleria, della danza, della scultura e della pittura, incentrate sulla creatività e sull’originalità". Stasera dalle 19 spazio alla danza brasiliana con Ilaria e balli folk con Fabiola e Denis e poi, dalle 21, il gruppo ‘Mistura’ con ritmiche della musica ‘popular brasileira’ come il samba, il forrò, l’axe music e il samba reggae. Domani alle 5,15 del mattino con il concerto all’alba al chiosco Amalia sul lungomare Colombo. Dopo un’escursione dalle 10 a Mondolfo alla scoperta delle sculture di Francesco Morbidelli, dalle 16 a mezzanotte in piazza Dell’Unificazione sarà un susseguirsi di musica, laboratori, color party e molto altro, sempre in tema ‘brasileiro’.

Sandro Franceschetti