Mms: "Abbiamo segnalato noi l’anomalia"

Maxi bolletta dell’acqua di 7mila euro per una perdita involontaria. Dopo la protesta di un utente, Roberto Patocchio, che ha ottenuto uno sgravio o sconto di 5mila euro, ecco cosa risponde Marche Multiservizi: "Riteniamo che sia stata fatta una ricostruzione non corretta dei fatti. Il 17 novembre 2023 dalla lettura periodica del contatore acqua collegato all’utenza della signora Maria Pia Cardinali (madre di Roberto Patocchio) è emerso un possibile consumo anomalo in seguito alla quale, in data 22 novembre, la funzione clienti ha provveduto ad inviare una raccomandata all’intestataria dell’utenza dove appunto veniva segnalato un consumo anomalo rispetto ai volumi storici. E’ stata sospesa temporaneamente l’emissione della bolletta per consentire la verifica della congruità dei consumi. Dopo che, in data 5 dicembre, da parte dell’intestataria dell’utenza ci è giunta richiesta di sgravio, in quanto era stata riscontrata una perdita occulta, abbiamo provveduto ad applicare quello che nell’articolo vieneerroneamente chiamato “sconto” ma che altro non è che il ricalcolo dell’importo della bolletta in base al Regolamento sulla disciplina delle perdite occulte, definito dall’Aato. L’esito della pratica è stato inviato il 12 dicembre. Per questo siamo rimasti stupiti ed amareggiati nel leggere frasi a Lei attribuite come “se non me ne accorgevo io chissà che bolletta sarebbe arrivata” oppure “c’è troppo menefreghismo verso gli utenti”. Quanto alla proposta di istituire un Fondo di copertura per le perdite idriche La informiamo che Marche Multiservizi in tal senso, insieme ad Aset, ha già presentato una formale proposta all’Assemblea dei sindaci Aato che per il momento non ha

assunto alcuna decisione".