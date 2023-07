MMS cerca luogo alternativo alla discarica, Sgarbi soddisfatto Il sottosegretario Vittorio Sgarbi esprime soddisfazione per la decisione del Cda di MMS di cercare un luogo alternativo per la discarica, al posto di Riceci. La mobilitazione popolare ha determinato un ripensamento che tutela il Montefeltro. Prossima mobilitazione per difendere il paesaggio dalle pale eoliche.