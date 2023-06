"Mms: è ora di cambiare registro"

di Renzo Savelli*

Lo scorso 6 maggio il Consiglio regionale delle Marche, il Consiglio comunale d’Urbino e l’assemblea dei soci di Marche Multiservizi hanno discusso la progettata discarica di rifiuti industriali in località Riceci, comune di Petriano. Alcuni aspetti rimasti ancora in ombra: 1. in merito alla revoca degli aumenti delle indennità ai membri del CdA qualche sindaco ha parlato di “mancanza di qualunque istruttoria.” Idem quando fu approvato l’aumento dal 58 al 68% delle indennità, proposto improvvidamente dal Presidente della Provincia Paolini. E’ questo un modo serio di organizzare le assemblee dei soci di MMS? Stessa modalità pure per l’acquisto del 40% della società Aurora srl di Ambrogio Rossini di San Marino? 2. A quanto ammonta la produzione annuale di rifiuti industriali della nostra provincia destinati a tale discarica? Dove sono stati portati fino ad oggi? 3. Le dichiarazioni di Ambrogio Rossini (“Qualche politico è venuto a cercarmi a casa mia” invitandomi “a creare una società per costruire una discarica a Riceci”) non possono essere bypassate come smargiassate. Cosa ha da dire il CdA di MMS? 4. L’amministratore delegato Mauro Tiviroli insiste che la discarica va fatta a tutti i costi a Riceci. Ma lui è anche amministratore delegato della società Aurora srl. Perché tutta questa intransigenza? 5. Il Sindaco di Pesaro, Matteo Ricci, ha dichiarato che sulla discarica di Riceci non è mai stato coinvolto. Ma è possibile? La società Aurora srl, di cui MMS possiede il 40%, è nata per interventi nel settore dei rifiuti industriali. Il presidente di MMS Andrea Pierotti, nominato da Ricci, non lo ha mai informato? Molto strano! Ricci ha ragione solo su un aspetto – la necessità di “un nuovo equilibrio fra la parte istituzionale (Comuni e Provincia) e la parte industriale e gestionale (Hera)” – ammettendo così implicitamente che fino ad oggi Comuni e Provincia non hanno deciso un bel niente. In sostanza il PD ha lasciato fare il socio privato (Hera). Dopo vent’anni è ora di cambiare registro: basta con questo logoro gioco delle parti!

*Rifondazione comunista

Unione popolare