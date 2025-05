Mms, ecco il tetto che dà energia: "Con mille pannelli maxi-risparmio"

Più di mille pannelli solari, installati su una superficie di circa 5mila metri quadri, che permetteranno di coprire circa il 60% del fabbisogno energetico aziendale. Sono questi i numeri del nuovo impianto fotovoltaico realizzato sulla copertura del capannone principale adiacente alla sede aziendale di Marche Multiservizi, inaugurato ieri mattina. L’impianto, già entrato in funzione nei giorni scorsi e posizionato sul tetto di uno spazio che ospita magazzini, officina e laboratorio analisi, ha una potenza totale di più di 510 kilowatt picco e permetterà di evitare l’emissione in atmosfera di quasi 170 tonnellate di anidride carbonica l’anno.

Un investimento di 600mila euro per Mms, che permetterà di risparmiare però circa 70-80 mila euro l’anno di approvvigionamento energetico per l’azienda. "Un intervento importante – dice il presidente di Marche Multiservizi, Andrea Pierotti – che si inserisce nella strategia di decarbonizzazione portata avanti dall’azienda, con l’obiettivo di ridurre l’impatto ambientale delle proprie attività per affrontare la sfida dei cambiamenti climatici in atto. Oltre al nuovo impianto che presentiamo oggi (ieri,ndr.), vorrei sottolineare anche l’intervento riguardante gli impianti di captazione del biogas destinato alla produzione di energia che hanno immesso nella rete elettrica nazionale oltre 5 GWh. A questo, seguiranno altri interventi già programmati nell’ambito della strategia green dell’azienda, che auspichiamo ci portino in futuro ad un utile netto di un milione di euro. Non solo vantaggi dal punto di vista ambientale quindi, ma anche economico".

Aggiunge Mauro Tiviroli, amministratore delegato di Marche Multiservizi: "Siamo soddisfatti del fatto che i lavori per realizzare l’opera siano stati completati prima del previsto – spiega -. Con questo nuovo impianto a Pesaro sarà prodotta più energia pulita e ci consentirà di andare verso l’autoconsumo aziendale. E’ bene sottolineare che tutte le attività portate avanti nel territorio sono alimentate da energia rinnovabile: una strategia – aggiunge - che sottolinea il nostro impegno nel risparmio di risorse energetiche e nella lotta al cambiamento climatico, certificato anche dal premio Top Utility 2024 per la sostenibilità che ci è stato consegnato le scorse settimane a Milano". Alla presentazione del nuovo impianto era presente anche l’assessore all’Ambiente del Comune di Pesaro, Maria Rosa Conti, che ha commentato: "Orgogliosi di questo tipo di buone pratiche".

Alice Muri