Mms: ecco nomine e stipendi Confermati Pierotti e Mengucci

Non sono previste sorprese o colpi di mano per le nomine del consiglio di amministrazione di Marche Multiservizi. Anzi, sembra quasi scontato che il prossimo triennio della società mista dei servizi sarà caratterizzato dalla quasi assoluta conferma dei vertici. Infatti il Comune di Pesaro, ente capofila in assoluto, ha già reso note le conferme del presidente Andrea Pierotti, già sindaco di Acqualagna; e della consigliera di amministrazione Sara Mengucci, già assessora ai servizi sociali. Confermata anche la presidente del Collegio sindacale Sara Fulvi. Le indennità previste sono di 38 mila euro per il presidente; 9 mila euro per il consigliere di amministrazione. Mentre il presidente del Consiglio sindacale avrà 30mila euro di indennità.