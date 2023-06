Mms, oggi il Cda di fuoco I Comuni chiedono più potere

Oggi pomeriggio si decide il futuro assetto di Marche Multiservizi. Si riunisce il Cda. Il presidente Andrea Pierotti dovrà ratificare l’ingresso del nuovo consigliere Giuseppe Lucarini indicato dalla Provincia e soprattutto avrà l’occasione di chiarire al socio privato Hera che poteri, ruoli e scelte vanno riequilibrati. Per farlo, si dovrà mettere mano alla statuto in modo da permettere al socio pubblico, che ha circa il 53% delle azioni, la nomina di chi amministra l’azienda che, fino ad oggi, è stata una prerogativa di Hera. Si discuterà anche di discariche, sia esistenti che sulla carta. La prima è quella di Ca’ Asprete, a Tavullia, che l’amministratore delegato Mauro Tiviroli vorrebbe chiudere a breve per esaurimento della capacità di accoglimento, una scelta che vede la totale contrarietà del comune di Pesaro. La discarica per il sindaco Ricci può continuare ad operare con l’accorgimento di non accettare più la stessa percentuale di rifiuti provenienti da fuori provincia. In questo modo si allunga il suo utilizzo. Poi c’è la discarica sulla carta, quella di Riceci. Hera intende realizzarla avendo fatto stanziare 3 milioni di euro a Marche Multiservizi per subentrare al socio privato di Aurora srl, la società che ha comprato i terreni e ha pagato il progetto esponendosi per circa 1 milione di euro.

L’intero azionariato pubblico è contrario alla discarica e alcuni Comuni come Urbino oltre alla Provincia hanno votato no alla scelta. E’ già stato avviato l’iter autorizzativo in Provincia e non c’è nessuna volontà da parte di Hera di fare marcia indietro. Il sindaco di Pesaro Ricci chiede un’opzione B, ma la proposta non ha avuto alcun effetto. Si procede con Riceci. Nel frattempo, si moltiplicano le raccolte di firme dei cittadini. A Urbino si è appena costituito un comitato contro la discarica di Riceci. Che scrive: "Aurora srl, la società partecipata da Mms, rilancia e promuove la discarica con un inserto a pagamento allegato al Resto del Carlino raccontandoci che si tratta di un progetto rispettoso dell’ambiente e che sarà un’oasi di bellezza. Aurora ha singolari modalità operative: prima acquista i terreni a prezzi fuori mercato per imbonire i proprietari, prepara e avvia il progetto per la fase autorizzativa, poi informa il popolo bue in modo unidirezionale, senza aprire un confronto con i cittadini. Fermeremo quella che si annuncia come la più grande usurpazione del Paesaggio e dell’Ambiente".

ro.da.