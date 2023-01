"Mobilità passiva Paghiamo gli errori"

"Emergenziale la situazione della mobilità passiva verso Rimini dei bambini di Pesaro, con ricoveri e accessi in ambulatorio per le urgenze pediatriche anche a causa del picco epidemico influenzale". E’ quanto osserva Anna Maria Mattioli, capogruppo Pd in consiglio comunale: "Non è bastata la riapertura del reparto materno-infantile di Pesaro a rassicurare i genitori pesaresi, viste anche le dichiarazioni dell’assessore Saltamartini che ha deciso che l’Azienda Ospedaliera Universitaria delle Marche dovrà mettere a disposizione i propri specialisti per consulenze di chirurgia, anestesia e rianimazione pediatrica ai medici di Pesaro. Una notizia che mortifica ancor più la nostra sanità locale che paga la soppressione di Asur e Marche Nord sostituita dal retrogrado progetto delle Ast. Tante mamme mi hanno riferito di come vengono accolti e curati i loro bambini a Rimini. Auspico che questi begli esempi di sanità pubblica possano essere di ispirazione per la nostra sanità".