Mobility Pro, è l’addio. E per segnalare le buche ora bisogna rivolgersi al Centro Operativo

Tra cinque giorni non saranno solo le app a spegnersi, ma anche i telefoni dei tecnici che per anni hanno corso dietro a buche, pali storti e semafori in tilt. Dal 31 ottobre la MobilityPro, la società che da otto anni gestisce la manutenzione stradale di Pesaro, chiuderà ufficialmente il servizio e ogni segnalazione dovrà essere inviata direttamente al Centro Operativo del Comune. Lo conferma con un post social la stessa azienda, che lascia "per scadenza dei tempi contrattuali con il Comune di Pesaro", precisando che a partire dal 31 ottobre termineranno i seguenti servizi: "App Buca, numero verde, utenza Whatsapp, pagina Facebook dedicata, e-mail. Pertanto, ogni segnalazione riguardante impianti semaforici, segnaletica orizzontale e verticale, manutenzione strade, piste ciclabili, stazioni di sollevamento, dopo tale data dovrà essere inoltrata direttamente al Centro Operativo del Comune di Pesaro".

Il servizio era stato presentato come una piccola rivoluzione digitale nella gestione della manutenzione urbana: bastava una foto con lo smartphone per far intervenire una squadra sul posto. E dire che a fine luglio, con la determina dirigenziale n. 1916 del 31 luglio 2025, il Comune aveva appena rimpinguato il contratto con MobilityPro. Nel provvedimento, firmato dal dirigente del Servizio Infrastrutture e Smart City Eros Giraldi, si dava atto che i fondi originariamente stanziati erano integralmente utilizzati e si impegnava un’ulteriore spesa di 25.340 euro per lavori aggiuntivi di manutenzione stradale: "si rende necessario – si leggeva nella determina – incrementare le somme del contratto a misura per ulteriori lavori aggiuntivi rispetto a quelli previsti dal contratto".

Dieci giorni fa, però, l’assessore Mila Della Dora aveva spiegato che, nell’ambito di una procedura regionale "La società aggiudicataria per la nostra provincia è la “Integra“ di Bologna, che sarà tra quelli che gestiranno a livello regionale una serie di servizi, dalla chiusura delle buche alla segnaletica, fino al verde pubblico, che ogni Comune potrà attivare in base alle proprie esigenze".

Antonella Marchionni