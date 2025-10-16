Mobility Pro, ’rivoluzione’ addio. Al suo posto un’altra società: "Ma le buche le tapperemo ancora"

Era stata annunciata come una rivoluzione. "Con l’app ‘Buca’ la sistemazione dell’asfalto (e non solo) diventa a portata di smartphone per i pesaresi", proclamava nel 2020 il Comune di Pesaro insieme alla Mobility Pro, la società consortile nata dalla join venture tra Pagano&Ascolillo e Costruzioni Brandi, che per otto anni ha gestito il servizio manutentivo stradale. Bastava una foto con lo smartphone per segnalare una buca o un cartello abbattuto: la centrale operativa riceveva la geolocalizzazione e inviava subito la squadra di operai. "Si tratta di una grande innovazione, facciamo da apripista in Italia. Siamo una delle primissime città a sperimentare una cosa del genere", esultava allora Matteo Ricci, convinto di aver inaugurato l’era della manutenzione 4.0.

Cinque anni dopo il contratto si è spento. A fine ottobre scade infatti l’accordo con Mobility Pro, dopo otto anni di servizio (quattro più quattro di proroga). Ora si apre il capitolo del dopo-Mobility. Come spiega l’assessore Mila Della Dora, "un paio di settimane fa l’appalto è stato aggiudicato, da settembre 2024 che si era chiusa la gara. Serviranno presumibilmente una ventina di giorni prima della firma del contratto e dell’assegnazione del servizio. La società aggiudicataria per la nostra provincia è la ’Integra’ di Bologna, che sarà tra quelli che gestiranno a livello regionale una serie di servizi, dalla chiusura delle buche alla segnaletica, fino al verde pubblico, che ogni Comune potrà attivare in base alle proprie esigenze". Nel frattempo, in questa ventina di giorni, Pesaro resta in una sorta di limbo operativo.

"In questa fase temporanea – spiega Della Dora – tamponiamo la situazione con il nostro Centro operativo e con ditte che possano intervenire a misura. Si tratta di una fase provvisoria che durerà presumibilmente alcuni mesi, il tempo necessario perché la Regione firmi il contratto e l’azienda si strutturi. L’obiettivo è non lasciare i cittadini senza risposte, soprattutto nei mesi invernali, quando le buche si moltiplicano". La nuova convenzione regionale consentirà ai Comuni di scegliere "pacchetti" di servizi in base al budget disponibile. "Il fondo provinciale è limitato – aggiunge l’assessore – quindi chi prima si attiva potrà accedere ai servizi. La nostra volontà è riattivare gli stessi interventi di prima: segnaletica orizzontale e verticale, chiusura delle buche e centralino per le segnalazioni. L’obiettivo è migliorare il servizio sulla base dell’esperienza fatta in questi otto anni, anche ottimizzando i costi". "La priorità – conclude Della Dora – è garantire continuità e migliorare il servizio, senza lasciare a piedi i cittadini. Ma è solo una fase di passaggio".