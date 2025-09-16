Mochi Zamperoli, persiane a pezzi

Nel seicentesco nobile palazzo Berardi Mochi Zamperoli in pieno centro di Cagli molti cittadini lamentano da tempo alcune situazioni di pericolo per la scarsa manutenzione di infissi esterni (persiane) e degli antichi portoni d’ingresso. Nonostante il restauro dell’intero palazzo avvenuto da ben oltre un decennio con fondi ministeriali e della Amministrazione Provinciale proprietaria dell’immobile (all’epoca presidente era Palmiro Ucchielli), non furono affatto restaurati e consolidati gli infissi interni ed esterni delle finestre. Dopo il restauro quasi subito è divenuto ogni giorno un edificio molto frequentato essendo adibito a sede della biblioteca comunale, sale per giochi dei bambini e spesso negli ampi saloni si sono svolte mostre ed eventi. Tutto questo è positivo, ma mentre l’interno era perfetto, le facciate sui vari lati si avviavano alla rovina. Ora si temono anche pericoli perché le persiano molto vecchie perdono qualche pezzo, come si vede dalle foto. Gli infissi sono molto usurati e in alcuni punti riaffiorano le vecchie mani di vernice.

Non meno impattante il degrado dei due antichi portoni d’ingresso nelle vie molto centrali (di fronte al Teatro Comunale). Anche questi portali hanno bisogno di intervento e anche i turisti, oltre ai cittadini, rimane lo spettacolo del degrado. Le sollecitazioni a intervenire sono tante, segnalate anche al ministro Giuli nella sua recente visita. Ieri di fronte al Palazzo è anche “apparso“ il presidente della Provincia, Paolini. Avrà notato che qualcosa non va?

Mario Carnali