Mockevicius non si è allenato ma sarà in panchina. La gara in diretta (in chiaro) su DMax, canale 52

La sfida di fine anno tra Bologna e Pesaro si disputerà questa sera alle 21 alla Segafredo Arena. Con diretta Tv su DMAX (canale 52 DTT e 170 Sky), in streaming su DAZN, radiocronaca diretta su Radio Incontro Pesaro (FM 91.9 per Pesaro, 103 per Urbino e zone interne). La partita verrà diffusa in replica alle 21.30 di lunedì 1° gennaio su TVRS.

"La Virtus è reduce dalla grande vittoria conquistata a Belgrado. Per noi – dice il coach biancorosso Maurizio Buscaglia – invece la settimana non è stata delle migliori, tra il post sconfitta contro Varese e alcuni problemi di influenza e acciacchi per diversi giocatori. Ciò non ci ha permesso di allenarci a pieno regime". Contrariamente a Mazzola, Mockevicius non ha partecipato all’allenamento nemmeno nella giornata di ieri, ma dovrebbe andare almeno in panchina stasera a Bologna. "Mi aspetto di vedere comunque una reazione – aggiunge il coach pesarese –. Dobbiamo essere più consistenti e attenti, in grado di reagire ai momenti difficili. È necessario avere anche un altro spirito".