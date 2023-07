Moda e Glamour a Pesaro: Giara piena di iniziative stasera

Visto il successo dello scorso anno torna l’appuntamento estivo legato alle tendenze Moda e Glamour dedicato alla Donna Over&Curvy, oggi alle ore 20,30 alla Giara in strada Grottaccia tra Candelara e Santa Maria dell’Arzilla dei fratelli Gianluca e Roberto. L’Art director Francesca Guidi dice: "Sono contenta del programma con ospiti, giuria e alcune idee originali, ma soprattutto delle bellissime quattordici donne in concorso. Madrina della serata l’assessore del Comune di Pesaro Francesca Frenquellucci che ha patrocinato l’evento. Ci sarà l’incontro con l’autore Sandro Capatti fotoreporter di fama internazionale che aprirà la serata dialogando sul libro “L’importanza di essere Donne forti sempre“. Si prosegue con il glamour e fascino delle nostre Miss attraverso la passerella di vini Biagi, profumeria Taussi, i monili del sole creazioni gioielli fashion, Moscatelli Mode Outfit per ogni età e taglia. Non mancherà anche il tocco d’arte omaggiando la donna con l’artista scultore Amedeo Fini della scuderia ProArt, mentre l’artista naif Federico Tornati delizierà i presenti con “Magìa di Ritratti“ live ed esporrà i suoi disegni coloratissimi. Ospiti la coppia Chiara Naccarato e Luigi Ippolito campioni italiani di balli tradizionali della scuola Pesaro Balla diretta da Fiorenzo e Ana, si alterneranno con la bellissima ed affascinante Nikita Queen Performer Fire e una luminosa sorpresa. Ci sarà l’angolo del make up con Isabella Violini Estetica e Massaggi di Fossombrone. Info 0721 847177.

l. d.