Modelle, bagnini e camerieri E poi incaricati al montaggio

Azienda logistica Logi83 di Fermignano è in cerca di addetti e addette al montaggio per prelevamento della merce, assemblamento dei singoli componenti, imballaggio e spedizioni. Requisiti richiesti: breve esperienza pregressa nel settore; orario di lavoro dinamico; adattamento a lavorare in gruppo. Opportunità: possibilità di stabilizzazione nel tempo e crescita professionale.Per candidarsi inviare una e-mail a [email protected]

Camping la Mimosa a Torrette di Fano cerca personale per la stagione estiva. Le figure richieste sono camerieri per bar e sala, con lavori su turni di mattina o pomeriggio. Lo stesso camping ricerca, inoltre, due bagnini per piscina, anche in qeusto caso lavori su turni: mattina o pomeriggio. Per candidarsi chiamare al numero 333 4617237.

Agenzia Glamour & Fun seleziona 2 ragazze per realizzazione di taglio e colore da compiere il 16 e 17 aprile. Compenso immediato di 90 euro più rimborso spese. Per candidarsi inviare foto e video dei capelli attuali al numero 338 813906.