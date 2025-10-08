L'emergenza sottovalutata

Matteo Naccari
L'emergenza sottovalutata
Pesaro
Cronaca“Modena Cento Ore“. La città sarà invasa dalle auto storiche
8 ott 2025
GIOVANNI VOLPONI
Cronaca
"Modena Cento Ore". La città sarà invasa dalle auto storiche

Urbino domani sarà invasa dalle auto storiche: la città si prepara infatti ad essere attraversata dalla “Modena Cento Ore“, gara di auto d’epoca con valenza turistica ma anche sportiva, nata nel 2000 e diventata una delle più prestigiose a livello internazionale. L’evento è una combinazione di gare in pista e prove speciali su strada chiusa, che attira in Italia i più grandi collezionisti da tutto il mondo. Circa cento le vetture che passeranno sul territorio provinciale; per quanto riguarda Urbino, le auto giungeranno a Montesoffio, arriveranno nel centro storico e si dirigeranno verso le Cesane.

Nel mezzo, transiteranno anche nel centro storico, con una fermata tecnica in Piazza Rinascimento per riprendere poi il percorso scendendo per via Battisti e proseguendo verso i monti delle Cesane. Il Comune, per garantire la sicurezza dei partecipanti e della cittadinanza, ha ordinato per domani la chiusura temporanea (dalle 9 alle 13,45 circa) delle strade: Statale 73/bis dall’incrocio con la S. P. 57 Ca’ La Lagia fino all’incrocio con via Fontespino, via Cal Fazio per permettere lo svolgimento della ‘prova speciale Urbania’; S. P. delle Cesane dall’incrocio con via delle Genghe al bivio per Isola del Piano per permettere lo svolgimento della “prova speciale Le Cesane“.

g. v.

© Riproduzione riservata

Turismo