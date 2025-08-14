Modernizzare a volte funziona. L’Italiana in Algeri merita l’applauso

L’Italiana in Algeri Terzo titolo del Rof 2025 l’attesissima Italiana in Algeri, capolavoro comico del compositore pesarese su libretto di Angelo Anelli rappresentato per la prima volta a Venezia, nel Teatro San Benedetto, il 22 maggio 1813. Il pubblico del Rof che ieri sera ha riempito il Teatro Rossini attendeva con ansia questa prima sia perchè fra i titoli di Rossini è uno dei più amati sia perché lo spettacolo era ideato ed allestito dalla pesarese Rosetta Cucchi.

Nei minuti precedenti l’inizio dell’opera di fronte all’ingresso del teatro abbiamo assistito all’arrivo di un pullmino molto colorato e sgangherato da cui sono usciti insieme ad abbondante fumo, personaggi bizzarri vestiti/travestiti con sgargianti costumi e ci siamo fatti un’idea di quello che ci aspettava. L’allestimento della Cucchi, di grande impatto visivo, rappresenta il palazzo di Mustafà con lo sfondo del mare (molto riuscita la proiezione nel fondo scena) che si anima di personaggi variopinti: i corsari del bey, schiavi, fanciulle dell’harem, ecc con Mustafà in elegante doppiopetto che litiga con la moglie Elvira che vorrebbe allontanare dal palazzo desiderando al suo posto una bella Italiana. La vita della corte viene stravolta quando in seguito ad un naufragio arrivano in catene i prigionieri vestiti o travestiti da drag queens che animeranno la storia sino alla fine.

Tutto giocato sul travestimento, sullo scambio dei ruoli, sui colori vivaci è, come scritto nelle note di regia, "un gioco fra autoironia e travestimento coerente con il linguaggio metateatrale dell’opera buffa". Operazione a mio avviso riuscita in pieno a dimostrazione che si può "modernizzare" un allestimento operistico non solo senza stravolgerne il senso, ma anzi sottolineandone le caratteristiche e il significato nel linguaggio dell’attualità. I cantanti hanno assecondato la messa in scena con grande convinzione e partecipazione: vorrei sottolineare l’ottima prova vocale di Misha Kiria nel ruolo di Taddeo e di Giorgi Manoshvili in quello di Mustafà; un baritono e un basso entrambi georgiani dotati di grandissimi mezzi vocali e di un’ottima presenza scenica.

Daniela Barcellona ha dato voce a Isabella, la protagonista femminile; mezzosoprano presente al Rof dal 1996 in modo quasi continuativo sino ad oggi è una grande professionista. Un po’ in difficoltà nelle agilità e nell’intonazione ha comunque fornito una buona prestazione soprattutto nel finale dell’opera ricompensata da generosi applausi. Vittoriana de Amicis – ascoltata la sera precedente nelle Soirèes Musicales – ha degli acuti squillanti, molto squillanti, ma nel resto della tessitura purtroppo la voce non ha corpo e non arriva. Josh Lovell, tenore canadese, molto deludente nella prima aria è migliorato un po’ nel corso dell’opera, ma sempre con una intonazione precaria e senza acuti convincenti.

Gurgen Baveyan, baritono, ha interpretato Haly: canta con musicalità e in modo corretto, ma purtroppo ha poco materiale sonoro da mostrare. Corretta la prestazione del mezzosoprano Andrea Nino nella parte di Zulma. La direzione d’orchestra affidata a Dmitry Korchak è stata molto approsimativa: l’orchestra del Teatro Comunale di Bologna sembrava un’altra rispetto a quella ascoltata nella Zelmira. Tutto diretto con poca fantasia e molte imprecisioni, ma Korchak è un bravissimo tenore, perché non continua a cimentarsi nel canto?

Applausi scroscianti per uno spettacolo divertente ed originale: da vedere! Repliche 14, 18, 21 agosto.