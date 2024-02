Modifiche allo Statuto: nuova votazione anche col sì del Pd

Il Consiglio comunale di Urbino ha detto “sì“ all’unanimità, in seconda battuta, alla modifica dello Statuto cittadino. Una misura necessaria per recepire le novità portate dalla certificazione dello status di capoluogo di Provincia e dal calo del numero di residenti sotto alla soglia dei 15mila, tra le quali: un nuovo numero di consiglieri comunali, 32, e la possibilità di un terzo mandato consecutivo per i sindaci. La seconda votazione, che richiedeva un parere positivo di almeno nove votanti, si è resa necessaria perché in prima battuta non si era raggiunto il numero minimo di sì (due terzi dei votanti, cioè 12 su 17), e ora ne servirà una terza, sempre a maggioranza assoluta.

Favorevole, questa volta, anche il Partito democratico, che lunedì 19 aveva votato no, dubbiosa sulla possibilità dei consiglieri di diventare anche assessori senza perdere il seggio, chiedendo che almeno non potessero votare per le proprie delibere: "Abbiamo approfondito la decadenza dell’incompatibilità tra i due ruoli e aveva ragione il segretario comunale, lo prevede la legge – ha detto il capogruppo Lorenzo Santi –. C’è un vuoto normativo sulla condizione che si creerà a Urbino, che avrà 32 consiglieri, come capoluogo, ma non incompatibilità tra le due cariche, in quanto sotto ai 15mila abitanti: riconosciamo la cosa". Un cambio di posizione accolto con favore dal sindaco, Maurizio Gambini, e dai capigruppo Giorgio Londei (Urbino e il Montefeltro) e Lino Mechelli (Urbino città ideale). Sabato, la terza e decisiva votazione. n. p.