Pesaro, modifiche alla viabilità in via Cardinal Massaia e via Fratelli Bandiera

Pesaro, 19 aprile 2023 – Da domani, 20 aprile 2023 e per due mesi, la viabilità di via Cardinale Massaia e via Fratelli Bandiera subirà modifiche per consentire lo svolgimento in sicurezza dei lavori al Cavalcaferrovie De Sabbata. I sensi di marci saranno invertiti, e verrà chiuso al traffico il tratto di via Cardinale Massaia che va dall’ingresso dell’oratorio della chiesa dei Cappuccini a via Fratelli Bandiera.

Chi arriverà da via Solferino, direzione centro, potrà procedere sul Cavalcaferrovie De Sabbata o girare in via Fratelli Bandiera, direzione via Rossi. Chi invece dovrà raggiungere i parcheggi sottostanti il Cavalcaferrovie potrà farlo procedendo per via Cardinale Massaia, da via Saffi o da via Nino Bixio (girando a destra).