Mogol alla Rocca Malatestiana Tu chiamale se vuoi... Emozioni

S’inaugura lunedì 26 giugno con "Mogol racconta Mogol" il ricco cartellone di eventi pensato da Massimo Puliani per animare il contenitore più grande degli eventi fanesi. Lo ha intitolato "Chiamale se vuoi… Emozioni alla Rocca" proprio come la canzone che Mogol ha scritto per Lucio Battisti: con ben 32 titoli e 90 giorni ininterrotti di apertura al grande pubblico.

Oltre ai festival e alle rassegne già presentate (Fano Jazz, Symphony Pop, Centrale fotografia in corso) la RTI Rocca Malatestiana promuove, infatti, direttamente quattro rassegne distinte ma unite dallo stesso titolo. Sono gli ormai celebri "Comizi d’Amore" con 7 concerti dedicati ai cantautori, "Amur" rassegna per i Giovani, "Amici in Rocca" con l’intrattenimento di comici di caratura nazionale e "Arte" con tre mostre e installazioni, curate dal direttore artistico Puliani.

"Sono progetti che mettono insieme più linguaggi artistici come la canzone e l’affabulazione - dichiara -, la visionarietà e il pittorico, il fotografico e l’illustrazione. Ben 4 prime nazionali e concerti dedicati a Battisti, Pino Daniele, Lucio Dalla con interpreti che sono autorevoli, in primis Mogol, il maggior autore italiano che presenterà un suo concerto musicale il 26 giugno. Da notare anche tre mostre singolari di autori fanesi: Luciano Pusineri, Emanuela Orciari e Virginio Ridolfi. Tutte queste mostre si interfacciano alla musica e al mondo cinematografico, da Fellini per Pusineri a Visconti per la Orciari a Wenders per Ridolfi…..".

Il concertoincontro con Mogol (523 milioni di dischi; piu 1800 brani scritti e 150 hits) sarà un viaggio nella vita e nelle canzoni del più grande poeta della canzone italiana accompagnato dalla voce e il pianoforte del M° Giuseppe Barbera e dalla band Progetto Mogol (Massimo Satta alla chitarra, Sandro Rosati al Basso e Giulio Proietti alla batteria).

ti.pe.