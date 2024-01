Moie, Fabriano Cerreto e Palmense corsare

GABICCEGRADARA

FABRIANO CERRETO

GABICCEGRADARA: Tacchi, Semprini, Costa (30’ st Fattori), Grandicelli, Gabrielli, Tombari, Pierri (14’ st Torsani), Domini, Bartolini (26’ st Betti), Mani, Costantini (41’ st Finotti). All. Angelini

FABRIANO CERRETO: Spitoni, Barilaro, Carnevali, Francesconi, Marino, Stortini, Corazi (10’ st Cicci), Gramaccia, Zuppardo, Gubinelli (17’ st Marinelli), Bezziccheri (10’ st Tizi). All. Ruggeri

Arbitro: Crincoli di Ascoli Piceno

Reti: 20’ pt Stortini, 23’ pt Mani, 43’ pt Gramaccia, 23’ st Costantini, 45’ st Cicci, 49’ st Zuppardo.

Note: Spett. 200. Ammoniti: Marino, Grandicelli, Francesconi, Semprini, Cicci, Domini. All’8’ st espulso Semprini per doppio giallo.

GABICCE MARE

Sconfitta casalinga per il GabicceGradara contro il Fabriano Cerreto che dall’8’ della ripresa è stato in superiorità numerica. Il GabicceGradara ha siglato il 2-2 in dieci pagando alla lunga la stanchezza: al 90’ e 94’ infatti le due reti del Fabriano Cerreto, la seconda per un infortunio in disimpegno. In vantaggio gli ospiti al 20’ con Stortini in mischia. Dopo 3 minuti il pari di Mani che sfrutta un assist di Costantini. Prima del riposo tiro di Gramaccia dal limite con deviazione sfortunata di un difensore che spiazza il portiere: 1-2. Nella ripresa Costantini pareggia, ma nel finale arrivano i gol di Cicci e Zuppardo.

Stefano Ferri