Molesta una 15enne alla fermata dell’autobus

Aveva avvicinato una 15enne alla fermata dell’autobus dicendole "come sei bella", lei lo aveva ignorato ma lui avrebbe insistito tentando, secondo l’accusa, un approccio sessuale prima mettendole un braccio sulla spalla e poi toccandole spalle e fondoschiena. È la vicenda di cui si è discusso ieri in tribunale a Pesaro. A finire nei guai con l’accusa di violenza sessuale, aggravata dalla minore età della vittima, è un cittadino nigeriano di 29 anni dell’entroterra pesarese, difeso dall’avvocato Massimiliano Tonucci. Il legale, durante l’udienza di ieri, ha richiesto il rito abbreviato e la discussione è prevista per il prossimo 9 luglio. Il ragazzo nigeriano rischia una pena dai 6 ai 12 anni oltre all’aggravante della minore età. A luglio di due anni fa la ragazzina stava aspettando l’autobus intorno alle 8,30 del mattino quando il ragazzo le si è accostato dicendole frasi del tipo "hai dei bei capelli", oppure "ci vediamo sabato sera?".

La giovanissima ha mostrato fin da subito di non gradire l’approccio sottraendosi alle sue attenzioni. Ad un certo punto si è allontanata tornando verso la fermata solo in un secondo momento per non perdere l’autobus con il quale si sarebbe recata a fare volontariato per un’associazione. A quel punto lui le si sarebbe avvicinato di nuovo chiedendole insistentemente, secondo l’accusa, il contatto del suo profilo social. A quel punto avrebbe allungato la mano, nonostante la ragazza avesse fatto capire chiaramente che non ne voleva sapere. La ragazza, a quel punto, si sarebbe spaventata al punto da fermare un proprio coetaneo che stava passando con il proprio scooter lungo la strada.

Il 29enne avrebbe chiesto anche a lui, con insistenza, altre informazioni sulla ragazza, ad esempio se era il suo fidanzato oppure chiedendogli di convincerla a scambiare con lui i propri contatti social. Una volta salita sull’autobus la ragazzina ha chiesto aiuto telefonando al referente dell’associazione verso cui si stava dirigendo che poi ha allertato le forze dell’ordine. Le indagini sono state condotte dai carabinieri.