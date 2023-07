Molestata al parco mentre fa ginnastica, costretta a fuggire

Stava facendo ginnastica sul prato del Parco Miralfiore, quando le si è avvicinato quell’uomo africano e ha cominciato a farle proposte hot. "Quanto prendi? Posso entrare dentro?", le richieste a chiaro sfondo sessuale, ripetute con insistenza. Fino a quando la donna ha chiesto aiuto e si è rifugiata in un bar. Rintracciato e denunciato, l’africano, un nigeriano di 33 anni, è ora a processo per molestie. Il suo difensore, l’avvocato Elena Cortiglioni, ha chiesto per il suo assistito i lavori socialmente utili.

L’episodio risale a febbraio 2022. Ed è successo nell’oasi verde della città dove ci si dovrebbe solo poter rilassare e invece è anche luogo eletto dai pusher come piazza di spaccio oltre che, come accaduto più volte, di risse e anche di tentati approcci sessuali. In questo caso, la malcapitata è una donna pesarese che aveva scelto come palestra, il prato del Parco Miralfiore.

E mentre era intenta nel suo allenamento, le è comparso davanti quell’uomo. Il quale, senza troppe titubanze, ha subito lanciato le sue proposte indecenti. Le ha chiesto prima il prezzo di un’eventuale prestazione sessuale. Poi anche di poter passare subito al dunque. Per un po’ la sportiva ha sopportato. Ma quando ha visto che, di fronte ai suoi rifiuti, quello non desisteva, ha chiamato il suo fidanzato, se ne è andata dal prato e trovato rifugio nel bar più vicino.

