Molestie e minacce alla vicina Assolta nota imprenditrice

Era accusata di aver lanciato anche i bisognini del suo cane nel vialetto della vicina, oltre a vino rosso, caffè e altre sostanze. Ieri però l’imputata, una nota imprenditrice pesarese è stata assolta e con formula piena "perché il fatto non sussiste" dai reati di molestie e minacce. La donna, difesa dagli avvocati Marco Defendini e Nadia Biagiotti), ha sempre negato le accuse. E ieri il giudice le ha dato ragione. La vittima di quei presunti assalti, una vigilessa, costituita parte civile con l’avvocato Paola Gennari, aveva chiesto 15mila euro di risarcimento danni. Richiesta che l’assoluzione ha neutralizzato. La vigilessa aveva portato a processo anche un video che avrebbe immortalato l’imputata intenta a sporcare la sua proprietà. Le ruggini tra le due donne, residenti in uno stabile con ingresso comune a Pesaro, sarebbero cominciate circa tre anni fa. Questioni legate alla spazzatura e altre minuzie condominiali. I rapporti si sono sfilacciati sempre di più fino al giorno in cui la vigilessa, come riferito in denuncia, avrebbe trovato escrementi e altre macchie strane nella sua proprietà. Decide di mettere le telecamere. Ma quegli occhi elettronici sullo stabile causano altri dissapori con l’imputata, la quale passa alla querela per violazione della privacy e ottiene ragione: la vigilessa smonta l’impianto. Gli imbrattamenti intanto sarebbero continuati e a gennaio del 2019 la vigilessa presenta denuncia contro ignoti. Le indagini però portano la procura a stringere il cerchio sulla vicina per i pregressi. La denunciante racconta anche di essere stata minacciata con frasi come "Ti faccio perdere il lavoro". E l’imprenditrice si ritrova a giudizio. Ma il quadro dell’accusa non ha affatto convinto il giudice che l’ha assolta. "Finalmente è finito un periodo di sofferenza psicologica per essere stata trascinata in tribunale" il commento a caldo dell’imputata dopo la lettura della sentenza.

e. ros.