Molo di Levante ’trafitto’ dai paletti Il sindaco: "Brutti, rimuoveteli"

Con un intervallo di poco più di un metro, ieri mattina sono spuntati sul molo di Levante del porto una serie di paletti in alluminio, bianchi e rossi, proprio sul ciglio del canale. La fila parte da davanti all’opera di Eliseo Mattiacci e prosegue fino sotto il locale il Moloco. Il nuovo... arredo ha fatto scoppiare un putiferio. Per la bruttezza.

Telefonate che si incrociavano ieri mattina tra tutti gli uffici coinvolti, tutti a chiedere spiegazioni. Questo anche perché il luogo e cioè il molo di Levante da sempre è luogo di ritrovo durante la bella stagione di tantissime persone con tanto di applauso quando il sole, al tramonto, si tuffa in mare.

Il primo ad essere leggermente... alterato è il sindaco Matteo Ricci: "L’abbiamo scoperto questa mattina perché noi non ne sapevamo nulla, di questi pali. Una decisione che è stata presa dall’autorità portuale di Ancona dietro indicazione della capitaneria di Porto. E già il fatto che nessuno abbia avvertito il Comune è di per sè molto grave. Per cui chiederemo ufficialmente che quei paletti vengano immediatamente rimossi. Quello è un posto di bellezza, ci si va per osservare il tramonto e non si sono mai verificati casi di persone che siano finite in acqua o altri fatti di cronaca. Questa cosa ci ha stupito. In negativo".

Dalla Capitaneria, dove sono arrivate diverse telefonate con richiesta di chiarimento, il vicecomandante Andrea Palma dice: "Forse si tratta di un’opera decisa qualche anno fa, ma di cui non sapevamo nulla. Anche perché i lavori e i soldi sono in mano all’autorità portuale di Ancona. So che anche la comandante ha ricevuto diverse telefonate, ma noi non siamo in grado di dare risposte anche perché non abbiamo visto nemmeno il progetto. Per cui se verranno messe anche delle catenelle tra un paletto e l’altro, proprio non lo sappiamo. Anche noi siamo completamente all’oscuro".

Un altro che ci mette il carico sopra è Andrea Biancani, consigliere regionale del Pd: "Il molo di Levante è tra i più amati dai pesaresi e da turisti. Da quando è stato riqualificato non mi risultano incidenti – dice –, cittadini distratti che sono scivolati in acqua o persone con una voglia irrefrenabile di farsi un tuffo. Ma forse in nome della solita frase ‘per motivi di sicurezza‘ vengono fatte scelte che rovinano e dequalificano un’area così apprezzata da tutti". Biancani aggiunge che a questo punto "se il molo di Levante non è sicuro, tutti le banchine non sono a norma". Anche Nicola Baiocchi, consigliere regionale di Fratelli d’Italia interviene sull’argomento in maniera critica: "Non condivido assolutamente quelle installazioni per cui invito a valutare qualcosa di diverso".

In serata, l’Autorità di sistema portuale del mare Adriatico centrale, chiarisce che la la protezione viene "posta in previsione dell’estiva, che vede un maggiore afflusso di persone in area portuale, per assicurare un transito pedonale in maggiore sicurezza e prevenire comportamenti illeciti e pericolosi per le persone, segnalati in più occasioni.

L’installazione è di carattere provvisorio per rispondere alla richiesta dell’Autorità marittima. Da subito, l’Autorità è interessata a concordare la predisposizione di adeguamenti più idonei anche sotto il profilo estetico, condivisi con l’amministrazione locale".

m.g.