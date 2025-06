"Molte tutele non sono scontate"

"Perché bisognerebbe votare sì al 4° quesito? Vorrei rispondere portando un caso rappresentativo, accaduto di recente a Pesaro. Un operaio si è fatto male mentre lavorava: per le ferite perderà un occhio. Il giorno dell’infortunio, il capocantiere lo congeda. Il giorno dopo, mi avverte e dalla Cgil, facciamo denuncia tardiva dell’infortunio all’Inail. Scopriamo però che non sarà possibile rivalersi sulla ditta di carpenteria di cui l’operaio era dipendente perché questa non esisteva più, si era cancellata come accade all’affacciarsi di inadempienza della normativa di sicurezza. Come ristoro ha ottenuto solo una rendita Inail perché la ditta cancellatasi era in subappalto e quella aggiudicataria non è tenuta a rispondere"