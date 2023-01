Molti dei fondatori dell’Inferno biancorosso pronti per Torino

In occasione della sfortunata trasferta di 20 giorni fa della Vuelle a Reggio Emilia su uno dei pullman organizzati per la prima volta dopo quasi 25 anni si sono ritrovati molti dei fondatori del primo club organizzato di tifosi a Pesaro il ben noto "Inferno Biancorosso" fondato nel lontano 1975, poi in seguito dopo diversi anni di militanza scioltosi. In questo gruppo con in testa Carlo Ferri all’epoca della fondazione presidente, diversi "diavoli" durante il breve tragitto si sono ricordati i vecchi tempi le mitiche trasferte nei campi piu caldi della lega italiana ed anche tante trasferte all’estero di Coppa Coppe, Korac, Coppa dei Campioni purtroppo in questo gruppo mancava uno dei leader carismatici da tutti conosciuto come Marco Piccoli ed altri "vecchi diavoli" che purtroppo non sono più con noi ed in occasione di questa trasferta sono stati ricordati nelle nostre discussioni in questa "reunion" (come si vede nella foto) erano presenti i veterani Ferri, Cassiani, Pacini, Ariele, Generali, Sperandei, Gregori, Della Fornace (Cico), i fratelli Tomassoli, Daniele Luzi, non presenti in foto Santini D. Matia, Vincenzetti, Scardacchi, Crapanzano.

Cogliamo l’occasione per ricordare che molti di questi tifosi della vecchia guardia in collaborazione con i nuovi gruppi organizzati del K2 Inferno, Nucleo, Terrazzino, via Kolbe ed altri si stanno organizzando per allestire la trasferta di Torino in programma per il 15 febbrario prossimo in occasione delle Final Eight di Coppa Italia dove la Vuelle incontrerà ancora una volta gli storici rivali di tante semifinali e finali passate, vale a dire la squadra di Varese arrivata in classifica quest’anno dopo di noi. Comunichiamo fino da adesso che chi volesse aderire alla trasferta torinese già da sabato sera alla Vitrifrigo Arena è pregato di presentarsi nel settore K2 per informazioni.

Forza Vuelle,

Roberto Tomassoli