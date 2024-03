"Moltiplicazione di centrali a Carrara"

"No alla trasformazione di Carrara in una zona industriale al servizio degli speculatori. Il Comune ponga un vincolo sulle aree limitrofe alla centrale elettrica di Carrara". Il comitato Uniti contro la centrale lancia l’allarme sul "rischio installazione a Carrara di ettari di centrali Bess (sistemi di accumulo dell’energia) e impianti fino a 7 metri. Dei soggetti girano casa per casa per chiedere di vendere i terreni. Quelle strutture si fanno in zone industriali, non in quelle vocate da sempre alla coltivazione. Il territorio non è in vendita".