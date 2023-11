Mombaroccio a tutto... Natale

Tornano le atmosfere natalizie a Mombaroccio, che domani e domenica, poi il 2, 3, 8, 9 e 10 dicembre ospiterà la 24ª edizione di ‘E’ Natale a Mombaroccio’. Nel borgo medievale si svolgeranno sette giornate ricche di appuntamenti: mercatini di natale, ambientazioni a tema, spettacoli e musica dal vivo, laboratori per bambini, prodotti tipici locali. L’inaugurazione è in programma domani, alle 17, con il taglio del nastro a Porta Maggiore alla presenza della Banda di Colbordolo. A seguire l’accensione dell’albero.

L’evento è stato presentato a Pesaro alla Confcommercio. "È uno degli appartamenti natalizi più importanti a livello regionale – ha esordito il direttore generale Amerigo Varotti – che attira visitatori da tutta Italia, prezioso per la destagionalizzazione turistica, fondamentale per l’economia". Ha proseguito il sindaco Emanuele Petrucci: "Un evento che coinvolge tutto il paese e che vede, nella collaborazione e nella solidarietà della comunità il desiderio di promuovere il nostro borgo dal punto di vista dell’accoglienza ma anche del valore storico, museale e sociale. Un grazie a tutti i protagonisti dell’evento quali sono i nostri volontari e le nostre volontarie, alla Regione per averci permesso tramite un bando di poter riqualificare alcuni aspetti dell’accoglienza turistica migliorandone la qualità, a coloro che collaborano, a Confcommercio per il supporto". Ha proseguito il presidente della Pro loco Marco Motta: "Un evento che è diventato storico. Ci siamo insediati da poche settimane ma, grazie all’esperienza di chi ha voluto riconfermare la propria disponibilità, abbiamo avuto una costante pianificazione e organizzazione. I volontari sono il nostro patrimonio e vogliamo valorizzarli per le loro competenze ed esperienze. Già da quest’anno ci saranno delle novità come le casette per espositori, alcune ambientazioni e degli spettacoli". Ha concluso il direttore artistico Beatrice Vincenzi: "Mombaroccio sarà vestito a festa e permetterà ai visitatori di vivere la magica atmosfera del Natale".

Luigi Diotalevi