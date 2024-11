Mombaroccio cala i suoi ’assi’. Mercatini e la ’Magica nevicata’

Anche Mombaroccio si prepara alla festività natalizie ed annuncia il ritorno del mercatino che sarà allestito come da tradizione nel cuore del borgo medievale. L’iniziativa, dal titolo "E’ Natale a Mombaroccio", è in programma nei weekend del 23-24 novembre, 30 novembre-1° dicembre, 7-8 e 14-15 dicembre. La manifestazione, organizzata dalla Proloco di Mombaroccio, è pensata per unire artigianato locale e spettacoli a tema, dedicati alla magia del Natale. Al mercatino natalizio saranno presenti 37 casette in legno, dove gli artigiani avranno la possibilità di esporre le loro creazioni. Non mancherà la suggestione della ‘Magica Nevicata’ in piazza Barocci e lungo le vie principali, così come il fascino dei classici ‘luoghi magici’ come il Paesaggio invernale, il Villaggio montano, Natale a Palazzo Del Monte, i Presepi dal mondo e la Casa delle lanterne. Per i più piccoli tornerà anche l’appuntamento con la Casa di Babbo Natale con il laboratorio e gli spettacoli in programma nel teatro comunale. Previsti punti ristoro, chiostro dei sapori, locande e ristoranti convenzionati. "Si tratta di un evento di primo piano nel panorama dei mercatini natalizi – evidenzia il sindaco Emanuele Petrucci -. Un appuntamento atteso, che consente di valorizzare le nostre bellezze sul piano culturale, storico e sociale nel segno dell’accoglienza. Da parte nostra un sentito grazie va a tutti i volontari della Pro Loco, che rappresentano un patrimonio prezioso e imprescindibile per la comunità. Il loro impegno al servizio del nostro territorio è encomiabile e anche questa manifestazione lo testimonia".

Dice il presidente della Proloco di Mombaroccio, Marco Motta: "L’evento richiama visitatori da tutta Italia e nel borgo transitano ogni anno dalle 15mila alle 20mila persone. Negli anni il programma è cresciuto e si è arricchito notevolmente grazie all’esperienza e alla passione dei nostri volontari, che contribuiscono da sempre all’organizzazione. Anche quest’anno la proposta include eventi e attività per tutti i gusti e fasce d’età, con ambientazioni suggestive che veicoleranno il fascino del borgo". In occasione di "E’ Natale a Mombaroccio" sono previste due aree sosta per i camper (zona attorno al santuario del Beato Sante e zona industriale di Mombaroccio, entrambe collegate con bus navetta). Nei giorni dell’evento sarà possibile parcheggiare le auto lungo le principali vie che conducono al centro storico (rese a senso unico per l’occasione) oppure nei parcheggi segnalati. Per entrambi i parcheggi sarà disposto un servizio navetta gratuito. Info: www.nataleamombaroccio.it. ali.mu.