Mombaroccio, scuole riaperte: "Ok anche tutte le strade"

A Mombaroccio oggi riaprono le scuole, dopo la chiusura di ieri decisa mercoledì notte all’ultimo momento dal sindaco Emanuele Petrucci per le troppe criticità e i rischi connessi alla viabilità che si erano verificate nel suo territorio dopo la prima giornata di piogge torrenziali e che non gli garantivano di poter effettuare il trasporto in sicurezza. "Non abbiamo registrato criticità o reclami per questa scelta – riferisce il primo cittadino –. i genitori erano in parte preparati anche perché all’ora di cena li avevamo avvisati che avremmo potuto chiudere le scuole, ma speravamo di non doverlo fare. Fortunatamente poi la comunicazione è stata veloce e dinamica, con gli insegnanti e i rappresentanti di classe che hanno fatto da cassa risonanza con tutti i genitori. In un paese come Mombaroccio, poi, abbiamo la fortuna di avere un welfare legato ai nonni abbastanza importante. La cosa è stata gestita così ed è andata bene". Nel frattempo poi, quelle criticità registrate nella notte come l’esondazione del torrente Arzilla nella zona industriale e le frane al Beato Sante sono state per lo più risolte entro il primo pomeriggio di ieri. "Abbiamo in parte ancora preclusa la strada che scende dal Beato Sante verso Montegiano – spiega il sindaco – cioè si scende solo dall’altra parte. Se il tempo ci aiuta domani (oggi, ndr) proviamo a fare piccoli interventi per iniziare a risolvere la situazione. Se no bisogna che aspettiamo che il terreno si asciughi e interverremo dalla prossima settimana". Intanto per oggi la Protezione Civile Regionale ha emesso un nuovo messaggio di allertamento per criticità idraulica ed idrogeologica valido per tutta la giornata. Per la mattinata sono previsti rovesci sparsi e localmente intensi, in particolare sulla fascia collinare e costiera, con fenomeni in esaurimento dalla tarda mattinata. Scuole aperte quindi e trasporto garantito. "Abbiamo riaperto tutte le strade comunali e provinciali. E’ chiaro che hanno bisogno di un continuo monitoraggio"

Tiziana Petrelli