Monacciani, l’assessore che amava il basket

Ci ha lasciati, dopo lunga malattia, all’età di 79 anni, l’ex assessore e professore Mario Monacciani (foto). "La città perde un uomo delle istituzioni, un politico impegnato, una figura apprezzata e stimata. Una gran persona". È il cordoglio del sindaco Biancani e del vice Vimini per la scomparsa di Mario Monacciani, nato a Pesaro nel 1945, ex assessore alla Sanità, Servizi sociali e sport nella prima giunta con sindaco Stefanini (1970-1975) e alle Finanze e Bilancio in quella di Tornati (1978-1980).

Tra gli assessori più giovani dell’epoca (aveva 25 anni, appena laureato in Economia e commercio), Monacciani, eletto nel Pci, nella sua attività di amministratore, aveva attivato i centri di medicina sociale per la prevenzione dei tumori femminili. Monacciani, gran camminatore e appassionato di pallacanestro.

I funerali oggi, alle 11.30, nella chiesa di San Carlo Borromeo in via Nitti.

l.d.