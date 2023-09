Monastero dei trappisti, mancano i voti: il sindaco Seri costretto a chiedere il rinvio

A rischio la maggioranza, il sindaco Seri chiede il rinvio della controversa variante al Prg per la costruzione del monastero dei frati Trappisti a Monte Giove. Di fronte alla possibilità che non ci fossero i voti sufficienti per l’approvazione della variante il primo cittadino ha proposto il rinvio mentre l’assessore all’Urbanistica, relatore della delibera, si è allontanato dall’aula. A mettere a rischio la variante l’assenza di un consigliere Pd e il mancato voto di altri, anche tra le liste di Seri. Se ne riparlerà in uno dei prossimi consigli.