Monastero trappista, la Diocesi in difesa dei frati

Si avvicina il giorno del "verdetto" sul monastero trappista a Monte Giove. E’ stata calendarizzata il 25 settembre la discussione della delibera sulla variante al Prg (assieme alle due altrettanto calde delibere sulla costituzione dell’Asp) per la costruzione di monastero e chiesa (al momento non sarà autorizzata la costruzione del cimitero) sulle colline vincolate di Monte giove, che in commissione urbanistica aveva ottenuto un voto favorevole (del consigliere Stefano Marchegiani di Azione) tre astenuti (il presidente Enrico Cipriani di Noi Città, Enrico Perini del Pd e Luigi Scopelliti della Lega) e il voto contrario di Tommaso Mazzanti (M5S).

Intanto anche la Curia, che in questi mesi è sempre stata in silenzioso ascolto del dibattito che si è aperto in città tra favorevoli e contrari, ieri ha rotto il silenzio inviando una sua nota sull’argomento. "In merito alla prevista presenza dei Monaci Trappisti, che da Frattocchie hanno scelto di spostare a Fano la loro sede - si legge nella nota -, la Chiesa Diocesana di Fano Fossombrone Cagli Pergola ribadisce quanto già espresso nel 2014 con una lettera del Vescovo Armando Trasarti: un messaggio di lieta e benevola accoglienza nei confronti della suddetta comunità. Il progetto dell’arrivo dei Monaci Trappisti non nasce oggi, dal momento che ha osservato negli anni il percorso stabilito e indicato dagli organi istituzionali preposti. La Diocesi ritiene che la secolare vocazione di preghiera, silenzio e spiritualità di Monte Giove, portata avanti nel tempo da tante altre espressioni di vita religiosa, non possa che essere confermata e rafforzata dalla famiglia dei Monaci Trappisti. Infine la stessa Diocesi, pur sentendosi in dovere di scrivere questo comunicato, non intende entrare nel merito del dibattito politico di questi giorni, volendo rispettare le opinioni di tutti, il lavoro e le competenze di ciascuno".